NFL Injury Report

NEW YORK — The National Football League injury report, as provided by the league (OUT: Player will not play; DOUBTFUL: Player is unlikely to play; QUESTIONABLE: Player is not certain to play; DNP: did not practice; LIMITED: limited participation; FULL: Full participation):

ARIZONA CARDINALS at CLEVELAND BROWNS — ARIZONA: OUT: C Trystan Colon (calf), RB Emari Demercado (toe). QUESTIONABLE: WR Michael Wilson (shoulder), LB Krys Barnes (hamstring), WR Greg Dortch (ankle), DT Kevin Strong (shoulder), QB Kyler Murray (knee). CLEVELAND: OUT: WR David Bell (knee), DE Alex Wright (knee), CB Greg Newsome II (groin). QUESTIONABLE: OT Dawand Jones (shoulder). FULL: WR Amari Cooper (NIR-resting player/ankle), S Grant Delpit (ankle/shoulder), LB Tony Fields II (shoulder), RB Jerome Ford (glute), DE Myles Garrett (NIR-resting player/shoulder), CB Cameron Mitchell (shoulder), TE David Njoku (ankle), DE Za'Darius Smith (NIR-resting player/neck), LB Sione Takitaki (hamstring), MLB Anthony Walker (shoulder), QB Deshaun Watson (right shoulder), OT Jedrick Wills (foot/ankle).

BUFFALO BILLS at CINCINNATI BENGALS — BUFFALO: OUT: LB A.J. Klein (back), LB Baylon Spector (hamstring). LIMITED: CB Benford Christian (hamstring). FULL: QB Josh Allen (right shoulder), S Damar Hamlin (illness), TE Quinton Morris (ankle). CINCINNATI: OUT: DT Josh Tupou (shoulder). QUESTIONABLE: LB Akeem Davis-Gaither (knee), HB Joe Mixon (chest), G Max Scharping (knee). FULL: OT Orlando Brown Jr. (groin), LB Devin Harper (hamstring), DE Trey Hendrickson (foot).

CHICAGO BEARS at NEW ORLEANS SAINTS — CHICAGO: OUT: S Jaquan Brisker (concussion), OL Nate Davis (ankle), MLB Tremaine Edmunds (knee), DB Terell Smith (illness). DOUBTFUL: QB Justin Fields (right thumb). QUESTIONABLE: OT Braxton Jones (neck). FULL: DB Eddie Jackson (foot), OL Lucas Patrick (back), G Larry Brown (NIR-personal). NEW ORLEANS: OUT: LB Ty Summers (concussion/hamstring). QUESTIONABLE: RB Kendrae Miller (illness), DT Malcolm Roach (illness). LIMITED: LB Demario Davis (knee). FULL: WR Lynn Bowden Jr. (illness), QB Taysom Hill (hip), G/T James Hurst (ankle), G/T Andrus Peat (ankle), WR Michael Thomas (NIR-resting player).

DALLAS COWBOYS at PHILADELPHIA EAGLES — DALLAS: QUESTIONABLE: G Chuma Edoga (ankle/knee), OT Tyron Smith (neck). FULL: WR Brandin Cooks (NIR-resting player), WR Michael Gallup (illness), CB Stephon Gilmore (NIR-resting player), DT Johnathan Hankins (NIR-resting player), S Jayron Kearse (toe), DE Demarcus Lawrence (NIR-resting player), CB Jourdan Lewis (NIR-resting player), G Zack Martin (NIR-resting player). PHILADELPHIA: OUT: TE Grant Calcaterra (concussion), G Cam Jurgens (foot), CB Bradley Roby (shoulder), RB Boston Scott (NIR-personal). LIMITED: DT Jordan Davis (hamstring), TE Jack Stoll (ankle), DT Milton Williams (shoulder). FULL: DT Jalen Carter (back), G Sua Opeta (hip).

INDIANAPOLIS COLTS at CAROLINA PANTHERS — INDIANAPOLIS: OUT: RT Braden Smith (hip), CB Julius Brents (quadricep). QUESTIONABLE: LB Zaire Franklin (knee), LB Blake Freeland (back), WR Josh Downs (knee), FS Rodney Thomas (knee). DNP: RB Zack Moss (heel). FULL: TE Kylen Granson (concussion), DE Dayo Odeyingbo (shoulder/Toe), DT Eric Johnson (ankle). CAROLINA: OUT: LB Claudin Cherelus (knee), WR Laviska Sheault Jr. (ankle), OLB Justin Houston (hamstring). DOUBTFUL: S Vonn Bell (quadriceps). QUESTIONABLE: WR D.J. Clark (elbow), CB Donte Jackson (quadriceps). FULL: CB Troy Hill (illness), TE Hayden Hurst (illness), OT Taylor Moton (knee), LB Brian Burns (elbow), G Austin Corbett (knee), LB Franke Luvu (hip), LB Chandler Watson (hamstring), RB Raheem Blackshear (groin), FS Xavier Woods (abdomen), G Cade Mays (ankle), S Alex Cook (shoulder), RB Miles Sanders (calf).

LOS ANGELES RAMS at GREEN BAY PACKERS — LOS ANGELES RAMS: OUT: LB Ernest Jones (knee), TE Hunter Long (hamstring). QUESTIONABLE: OT Rob Havenstein (calf), QB Matthew Stafford (right thumb), DT Larrell Murchison (knee), CB Cobie Durant (shoulder), WR Puka Nacua (knee). FULL: WR Austin Trammell (hip), WR Ben Skowroneck (achilles), P Ethan Evans (ankle), DL Aaron Donald (NIR-resting player), C Brian Allen (NIR-resting player). GREEN BAY: QUESTIONABLE: FS Rudy Ford (calf), LB Quay Walker (groin). LIMITED: CB Jaire Alexander (back), G Elgton Jenkins (knee), RB Aaron Jones (hamstring), TE Luke Musgrave (ankle), OT Yosh Nijman (foot).

MIAMI DOLPHINS at KANSAS CITY CHIEFS — MIAMI: OUT: G Robert Hunt (hamstring), S Brandon Jones (concussion). QUESTIONABLE: OT Terron Armstead (knee), WR Braxton Berrios (hamstring), CB Justin Bethel (foot), WR River Cracraft (shoulder), CB Xavien Howard (groin), DB Nik Needham (achilles), TE Durham Smythe (ankle), OL Connor Williams (groin). LIMITED: RB Raheem Mostert (ankle), CB Jalen Ramsey (knee). FULL: FB Alec Ingold (foot), WR Jaylen Waddle (back). KANSAS CITY: OUT: RB Clyde Edwards-Helaire (illness). QUESTIONABLE: LB Willie Gay Jr. (lower back), WR Richie James (knee). FULL: RB Jerick McKinnon (groin), P Tommy Townsend (hand), WR Skyy Moore (heel), WR Kadarius Toney (ankle), S Mike Edwards (elbow), QB Patrick Mahomes (left hand), CB L'Jarius Sneed (knee), WR Justin Watson (elbow).

MINNESOTA VIKINGS at ATLANTA FALCONS — MINNESOTA: OUT: DL Dean Lowry (groin). QUESTIONABLE: LB Brian Asamoah II (ankle), WR Jalen Nailor (hamstring), G Chris Reed (foot). FULL: T Christian Darrisaw (groin), CB Akayleb Evans (neck), WR K.J. Osborn (chest), WR Brandon Powell (shoulder). ATLANTA: OUT: S DeMarcco Hellams (hamstring), WR Drake London (groin), FB Keith Smith (concussion). FULL: LB Tae Davis (concussion), CB Mike Hughes (shoulder).

NEW YORK GIANTS at LAS VEGAS RAIDERS — NEW YORK GIANTS: OUT: PK Graham Gano (knee), QB Tyrod Taylor (ribs), TE Darren Waller (hamstring). QUESTIONABLE: RB Jashaun Corbin (hamstring), OL Evan Neal (ankle), OL Andrew Thomas (hamstring). FULL: RB Saquon Barkley (ankle), QB Daniel Jones (neck), DL Dexter Lawrence (NIR-resting player), WR Wan'Dale Robinson (knee). LAS VEGAS: OUT: LB Divine Deablo (ankle), FB Jakob Johnson (concussion), LB Luke Masterson (concussion), OT Thayer Munford Jr. (neck). QUESTIONABLE: LB Robert Spillane (hand). LIMITED: K Daniel Carlson (right groin), DE Maxx Crosby (knee/ankle), CB Nate Hobbs (ankle). FULL: RB Brandon Bolen (knee).

SEATTLE SEAHAWKS at BALTIMORE RAVENS — SEATTLE: QUESTIONABLE: G Anthony Bradford (ankle/knee), NT Austi Faoliu (knee), G Phil Haynes (calf), RB Kenny McIntosh (knee). FULL: WR Tyler Lockett (hamstring), LB Boye Mafe (shoulder), S Jamal Adams (NIR-resting player/knee), S Jerrick Reed II (shoulder), LB Bobby Wagner (NIR-resting player), S Jerrick Reed II (shoulder). BALTIMORE: DOUBTFUL: OT Morgan Moses (shoulder). QUESTIONABLE: FS Marcus Williams (hamstring), CB Daryl Worley (shoulder), CB Rock Ya-Sin (illness). FULL: WR Odell Beckham Jr. (shoulder), G Ben Cleveland (illness), RB Gus Edwards (toe), RB Keaton Mitchell (hamstring), LB Odafe Oweh (ankle/knee), OT Ronnie Stanley (shoulder).

TAMPA BAY BUCCANEERS at HOUSTON TEXANS — TAMPA BAY: OUT: G Matt Feiler (knee), DE Logan Hall (groin). QUESTIONABLE: S Kaevon Merriweather (ankle), DT Vita Vea (groin), DB Christian Izien (illness). DNP: OLB David Lavonte (NIR-resting player), WR Mike Evans (NIR-resting player). FULL: TE Ko Kieft (ankle), QB Baker Mayfield (knee), OT Tristan Wirfs (qaudricep). HOUSTON: OUT: MLB Denzel Perryman (hand/wrist), S Jalen Pitre (chest), CB Tavierre Thomas (hand), CB Derek Stingley (hamstring). QUESTIONABLE: OT Laremy Tunsil (knee). FULL: WR Tank Bell (thigh), OT George Fant (ankle/knee), DE Jonathan Greenard (knee), S Eric Murray (concussion), QB C.J. Stroud (right shoulder), S Jimmie Ward (hip), WR Robert Woods (NIRresting player).

WASHINGTON COMMANDERS at NEW ENGLAND PATRIOTS — WASHINGTON: OUT: WR Curtis Samuel (toe), CB Ricky Stromberg (knee). QUESTIONABLE: S Percy Butler (calf). FULL: TE Logan Thomas (heel). NEW ENGLAND: OUT: OL Calvin Anderson (illness), WR DeVante Parker (concussion). QUESTIONABLE: DL Christian Barmore (knee), LB Ja'Whaun Bentley (hamstring), TE Pharaoh Brown (back), OT Trent Brown (ankle/knee), DL Davon Godchaux (illness), CB Jonathan Jones (knee), OL Vederian Lowe (ankle), WR Tyquan Thronton (foot), LB Josh Uche (ankle/toe), DL Deatrich Wise Jr. (shoulder).

LOS ANGELES CHARGERS at NEW YORK JETS — LOS ANGELES CHARGERS: DNP: WR Josh Palmer (knee). LIMITED: DE Morgan Fox (oblique), MLB Eric Kendricks (ribs), LB Kenneth Murray (shoulder). FULL: TE Gerald Everett (hip), WR Jalen Guyton (knee), QB Justin Herbert (left finger), DT Otito Ogbonnia (knee). NEW YORK JETS: DNP: LB Chazz Surratt (ankle). LIMITED: WR Xavier Gipson (ankle), OL Joe Tippmann (quadricep), OL Laken Thomlinson (hamstring). FULL: OL Duane Brown (hip), OL Mekhi Becton (knee), WR Irvin Charles (shoulder), WR Randall Cobb (shoulder).

<