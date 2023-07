NHL Draft Selections

1. Chicago, Connor Bedard, C, Regina (WHL).

2. Anaheim, Leo Carlsson, C, Orebro (Sweden).

3. Columbus, Adam Fantilli, C, Michigan (NCAA).

4. San Jose, Will Smith, C, USA U-18 (NTDP).

5. Montreal, David Reinbacher, D, Kloten (Switzerland).

6. Arizona, Dmitriy Simashev, D, Yaroslavl Jr. (Russia).

7. Philadelphia, Matvei Michkov, RW, St. Petersburg (KHL).

8. Washington, Ryan Leonard, RW, USA U-18 (NTDP).

9. Detroit, Nate Danielson, C, Brandon (WHL).

10. St. Louis, Dalibor Dvorsky, C, AIK (Sweden).

11. Vancouver, Tom Willander, D, Rogle Jr. (Sweden).

12. Arizona (from Ottawa), Daniil But, LW, Yaroslavl Jr. (Russia).

13. Buffalo, Zach Benson, LW, Winnipeg (WHL).

14. Pittsburgh, Brayden Yager, C, Moose Jaw (WHL).

15. Nashville, Matthew Wood, RW, UConn (NCAA).

16. Calgary, Samuel Honzek, LW, Vancouver (WHL).

17. Detroit (from New York via Vancouver), Axel Sandin Pellikka, D, Skelleftea Jr. (Sweden).

18. Winnipeg, Colby Barlow, LW, Owen Sound (OHL).

19. Chicago (from Tampa Bay), Oliver Moore, C, USA U-18 (NTDP).

20. Seattle, Eduard Sale, LW, Brno (Czech Republic).

21. Minnesota, Charlie Stramel, C, Wisconsin (NCAA).

22. Philadelphia (from Los Angeles via Columbus), Oliver Bonk, D, London (OHL).

23. New York Rangers, Gabriel Perreault, RW, USA U-18 (NTDP).

24. Nashville (from Edmonton), Tanner Molendyk, D, Saskatoon (WHL).

25. St. Louis (from Toronto), Otto Stenberg, C, Frolunda Jr. (Sweden).

26. San Jose (from New Jersey), Quinton Musty, LW, Sudbury (OHL).

27. Colorado, Calum Ritchie, C, Oshawa (OHL).

28. Toronto (from Boston via Washington), Easton Cowan, RW, London (OHL).

29. St. Louis (from Dallas via New York Rangers), Theo Lindstein, D, Brynas (Sweden).

30. Carolina, Bradly Nadeau, LW, Penticton (BCHL).

31. Colorado (from Montreal), Mikhail Gulyayev, D, Omsk Jr. (Russia).

32. Vegas, David Edstrom, C, Frolunda Jr. (Sweden).

33. Anaheim, Nico Myatovic, LW, Seattle (WHL).

34. Columbus, Gavin Brindley, C, Michigan (NCAA).

35. Chicago, Adam Gajan, G, Chippewa (NAHL).

36. San Jose, Kasper Halttunen, RW, HIFK (Finland).

37. Tampa Bay Lightning (from Montreal via Colorado), Ethan Gauthier, RW, Sherbrooke (QMJHL).

38. Arizona, Michael Hrabal, G, Omaha (USHL).

39. Buffalo (from Philadelphia), Anton Wahlberg, C, Malmo Jr. (Sweden).

40. Washington, Andrew Cristall, LW, Kelowna (WHL).

41. Detroit, Trey Augustine, G, USA U-18 (NTDP).

42. Detroit (from St. Louis), Andrew Gibson, D, Sault Ste. Marie (OHL).

43. Nashville (from Vancouver via Detroit), Felix Nilsson, C, Rogle Jr. (Sweden).

44. Chicago (from Ottawa), Roman Kantserov, RW, Magnitogorsk Jr. (Russia).

45. Buffalo, Maxim Strbak, D, Sioux Falls (USHL).

46. Nashville (from Pittsburgh), Kalan Lind, LW, Red Deer (WHL).

47. Detroit (from Nashville), Brady Cleveland, D, USA U-18 (NTDP).

48. Calgary, Etienne Morin, D, Moncton (QMJHL).

49. New York Islanders, Danny Nelson, C, USA U-18 (NTDP).

50. Seattle (from Winnipeg via Washington), Carson Rehkopf, LW, Kitchener (OHL).

51. Philadelphia (from Tamps Bay via Chicago), Carson Bjarnason, G, Brandon (WHL).

52. Seattle, Oscar Fisker Molgaard, C, HV71 (Sweden),

53. Minnesota, Rasmus Kumpulaie, C, Pelicans Jr. (Finland).

54. Los Angeles, Jakub Dvorak, C, Liberec (CZE).

55. Chicago (from New York Rangers), Martin Misiak, RW, Youngstown (USHL).

56. Edmonton, Beau Akey, D, Barrie (OHL).

57. Seattle (from Toronto), Lukas Dragicevic, D, Tri-City (WHL).

58. New Jersey, Lenni Hameenaho, RW, Assat (Finland).

59. Anaheim (from Colorado), Carey Terrance, C, Erie (OHL).

60. Anaheim (from Boston), Damian Clara, G, Farjestad Jr. (Sweden).

61. Dallas, Tristan Bertucci, D, Flint (OHL).

62. Carolina, Felix Unger Sorum, RW, Leksand Jr. (Sweden).

63. Florida, Gracyn Sawchyn, C, Seattle (WHL).

64. Minnesota (from Vegas via Buffalo), Riley Heidt, C, Prince George (WHL).

65. Anaheim, Coulso Pitre, RW, Flint (OHL).

66. Columbus, William Whitelaw, RW, Youngstown (USHL).

67. Chicago, Nick Lardis, LW, Hamilton (OHL).

68. Nashville (from San Jose), Jesse Kiiskinen, RW, Pelica Jr. (Finland).

69. Montreal, Jacob Fowler, G, Youngstown (USHL).

70. Arizona, Jonathan Castagna, C, St. Andrews College (HS-Ontario).

71. San Jose (from Philadelphia via Carolina), Brandon Svaboda, C, Youngstown (USHL).

72. Arizona (from Washington), Noel Nordh, Lw, Brynas Jr. (Sweden).

73. Detroit, Noah Dower Nilsson, LW, Frolunda Jr. (Sweden).

74. St. Louis, Quinton Burns, D, Kingston (OHL).

75. Vancouver, Hunter Brzustewicz, D, Kitchener (OHL).

76. St. Louis (from Ottawa via Toronto), Juraj Pekarcik, LW, Nitra (SVK).

77. Vegas (from Buffalo), Mathieu Cataford, C, Halifax (QMJHL).

78. Los Angeles (from Pittsburgh), Koehn Ziemmer, RW, Prince George (WHL).

79. Dallas (From Nashville), Brad Gardiner, C, Ottawa (OHL).

80. Calgary, Aydar, Suniev, LW, Penticton (BCHL).

81. Arizona (from New York Islanders), Tanner Ludtke, C, Lincoln (USHL).

82. Winnipeg, Zach Nehring, RW, Shattuck Saint Mary's (USHS-Minnesota)

83. Nashville (from Tamps Bay), Dylan MacKinnon, D Halifax (QMJHL).

84. Seattle, Caden Price, D, Kelowna (WHL).

85. Anaheim (from Minnesota), Yegor Sidorov, RW, Saskatoon (WHL).

86. Buffalo (from Los Angeles), Gavin McCarthy, D, Muskegon (USHL).

87. Philadelphia (from New York Rangers), Yegor Zavragin, G, Khanty-Mansiysk Jr. (Russia)

88. Arizona (from Edmonton), Vadim Moroz, RW, Minsk (KHL).

89. Vancouver (from Toronto), Sawyer Mynio, D, Seattle (WHL).

90. New York Rangers (from New Jersey via Pittsburgh), Drew Fortescue, D, USA U-18 (NTDP).

91. Pittsburgh (from Colorado via New York Rangers), Emil Pieniniemi, D, Karpat Jr. (Finland).

92. Boston, Christopher Pelosi, C, Sioux Falls (USHL).

93. Chicago (from Dallas via Arizona), Jiri Felcman, C, Langnau Jr. (Switzerland)

94. Carolina, Jayden Perron, RW, Chicago (USHL).

95. Philadelphia (from Florida), Denver Barkey, C, London (OHL).

96. Vegas, Arttu Karki, D, Tappara Jr. (Finland).

97. Anaheim, Konnor Smith, D, Peterborough (OHL).

98. Columbus, Andrew Stathmann, D, Youngstown (USHL).

99. Chicago, Alex Pharand, C, Sudbury (OHL).

100. Carolina (from San Jose), Alexander Rykov, RW, Chelmet (Russia-2).

101. Montreal, Florian Xhekaj, LW, Hamilton (OHL).

102. Arizona, Terrell Goldsmith, D, Prince Albert (WHL).

103. Philadelphia, Cole Knuble, C, Fargo (USHL).

104. Washington, Patrick Thomas, C, Hamilton (OHL).

105. Vancouver (from Detroit), Ty Mueller, C, Omaha (NCAA).

106. St. Louis, Jakub Stanci, C, Vaxjo Jr. (Sweden).

107. Vancouver, Vilmer Alriksson, LW, Djurgarden Jr. (Sweden).

108. Ottawa, Hoyt Stanley, D, Victoria (BCHL).

109. Buffalo, Ethan Miedema, LW, Kingston (OHL).

110. Montreal (from Pittsburgh), Bogdan Konyushkov, D, Nizhny Novgorod (KHL).

111. Nashville, Joey Willis, C, Saginaw (OHL).

112. Calgary, Jaden Lipinski, C, Vancouver (WHL).

113. New York Islanders, Jesse Nurmi, LW, KooKoo Jr. (Finland).

114. Columbus (from Winnipeg via Seattle), Luca Pinelli, C, Ottawa (OHL).

115. Tampa Bay, Jayson Shaugabay, RW, Warroad (USHS-Minnesota).

116. Seattle, Andrei Loshko, C, Chicoutimi (QMJHL).

117. Detroit (from Minnesota), Larry Keenan, D, Culver Academy (USHS-Indiana).

118. Los Angeles, Hampton Slukynsky, Gm Warroad (USHS-Minnesota).

119. Vancouver (from New York Rangers), Matthew Perkins, C Youngstown (USHL).

120. Philadelphia (from Edmonton), Alex Ciernik, LW, Sodertalje (Sweden-2).

121. Nashville (from Toronto), Juha Jatkola, G, KalPa (Finland).

122. New Jersey, Cam Squires, RW, Cape Breton (QMJHL).

123. San Jose (from Colorado via Seattle), Luca Cagnoni, D, Portland (WHL).

124. Boston, Beckett Hendrickson, C, USA U-18 (NTDP).

125. Dallas, Aram Minnetian, D, USA U-18 (NTDP).

126. Carolina, Stanislav Yarovoi, RW, Yityaz (KHL).

127. Florida, Albert Wikman, D, Farjestad Jr. (Sweden).

128. Montreal (from Vegas), Quentin Miller, G, Quebec (QMJHL).

129. Anaheim, Rodwin Dionicio, D, Windsor (OHL).

130. San Jose (from Columbus), Axel Landen, D, HV71 Jr. (Sweden).

131. Chicago, Marcel Marcel, LW, Gatineau, (QMJHL).

132. San Jose, Eric Pohlkamp, D, Cedar Rapids (USHL).

133. Montreal, Sam Harris, LW Sioux Falls (USHL).

134. Arizona, Melker Thelin, G, Bjorkloven U-18 (Sweden).

135. Philadelphia, Carter Sotheran, C, Portland (WHL).

136. Washington, Cameron Allen, D, Guelph (OHL).

137. Detroit, Jack Phelan, D, Sioux Falls (USHL).

138. St. Louis, Paul Fischer, D, USA U-18 (NTDP).

139. Carolina (from Vancouver), Charles-Alexis Legault, D, Quinnipac (NCAA).

140. Ottawa, Matthew Andonovski, D Kitchner (OHL).

141. Buffalo, Scott Ratzlaff, G, Seattle (WHL).

142. Pittsburgh, Mikhail Ilyin, RW, Cherepovets Jr. (Russia)

143. Nashville, Sutter Muzzatti, C, RPI (NCAA)

144. Montreal (from Calgary), Yevgeni Volokhin, G, Khanty-Mansiysk Jr. (Russia)

145. New York Islanders, Justin Gill, C, Sherbrooke (QMJHL).

146. Winnipeg, Jacob Julien, C, London (OHL).

147. Detroit (from Tamps Bay via Nashville), Kevin Bicker, LW, Mannheim Jr. (Germany).

148. Seattle, Kaden Hammell, D, Everett (WHL).

149. Minnesota, Aaron Pionk, D, Waterloo (USHL).

150. Los Angeles, Matthew Mania, D, Sudbury (OHL).

151. Winnipeg (from New York Rangers), Thomas Milic, G, Seattle (WHL).

152. New York Rangers (from Edmonton), Rasmus Larsson, D, Vasteras Jr. (Sweden).

153. Toronto, Hudson Malinoski, C, Brooks (AHHL).

154. New Jersey, Chase Cheslock, D, Rogers (USHS-Minnesota).

155. Colorado, Nikita Ishimnikov, D, Yekaterinburg Jr. (Russia).

156. Columbus (from BOS via Minnesota), Melvin Strahl, G, Modo Jr. (Sweden).

157. Dallas, Arno Tiefensee, G, Mannheim (Germany).

158. Carolina, Rusian Khazheyev, G, Chelyabinsk Jr. (Russia).

159. Florida, Olof Glifford, G, HV71 U-18 (Sweden).

160. Arizona (from Vegas), Justin Kipkie, D, Victoria (WHL).

161. Anaheim, Vojtech Port, D, Edmonton (WHL).

162. Arizona (from Columbus), Samu Bau, C, Ilves (Finland).

163. Carolina (from Chicago), Timur Mukhanov, LW, Omsk Jr. (Russia).

164. New Jersey (from San Jose), Cole Brown, LW, Hamilton (OHL).

165. Montreal, Filip Eriksson, C, Vaxjo Jr. (Sweden).

166. Arizona, Carsen Musser, G, USA U-18 (NTDP).

167. Chicago (from Philadelphia), Milton Oscarson, C, Orebo (Sweden).

168. Seattle (from Washington), Visa Vedenpaa, G, Karpat Jr. (Finland).

169. Detroit, Rudy Guimond, G, Taft School (USHS-Connecticut).

170. St. Louis, Matthew Mayich, D, Ottawa.

171. Vancouver, Aiden Celebrini, D, Brooks (AJHL).

172. Philadelphia (from Ottawa), Ryan MacPherson, C, Leamington (GOJHL).

173. Buffalo, Sean Keohane, D, Dexter School (USHS-Maine).

174. Pittsburgh, Cooper Foster, C, Ottawa (OHL).

175. Nashville, Austin Roest, C, Everett (WHL).

176. Calgary, Yegor Yegorov, G, Dynamo Moscow Jr. (Russia).

177. New York Islanders, Zachary Schulz, D, USA U-18 (NTDP).

178. New York Rangers (from Winnipeg), Dylan Roobroeck, C, Oshawa (OHL).

179. Tampa Bay, Warren Clark, D, Steinbach (MJHL).

180. Seattle, Zeb Forsfjall, C, Skelleftea Jr. (Sweden).

181. Minnesota, Kalem Parker, D, Victoria (WHL).

182. Los Angeles, Ryan Conmy, RW, Sioux City (USHL).

183. New York Rangers, Ty Henricks, LW, Muskegon (USHL).

184. Edmonton, Nathaniel Day, G, Flint (OHL).

185. Toronto, Noah Chadwick, D, Lethbridge (WHL).

186. New Jersey, Daniil Karpovich, D, Yekaterinburg Jr. (Russia).

187. Colorado, Jeremy Hanzel, D, Seattle (WHL).

188. Boston, Ryan Walsh, C, Cedar Rapids (USHL-Iowa).

189. Dallas, Angus MacDonell, C, Mississauga (OHL).

190. Carolina, Michael Emerson, RW, Chicago (USHL).

191. Florida, Luke Coughlin, D, Rimouski (QMJHL).

192. Vegas, Tuomas Uronen, RW, HIKF Jr. (Finland).

193. Tampa Bay (from Anaheim), Jack Harvey, C, Chicago (USHL).

194. Columbus, Oiva Keskinen, C, Tappara Jr. (Finland).

195. Chicago, Janne Peltoen, D, Karpat Jr. (Finland).

196. San Jose, David Klee, C, Waterloo (USHL-Iowa).

197. Montreal, Luke Mittelstadt, D, Minnesota (NCAA).

198. Florida (from Arizona), Stepan Zvyagin, LW, Dinamo-Shinnik Jr. (Russia).

199. Philadelphia, Matteo Mann, D, Chicoutimi (QMJHL).

200. Washington, Brett Hyland, C Brandon (WHL).

201. Detroit, Emmitt Finnie, C Kamloops (WHL).

202. St. Louis, Nikita Susuyev, RW, Spartak Jr. (Russia).

203. San Jose (from Vancouver via Arizona), Yegor Rimashevskiy, RW, Dynamo Moscow Jr. (Russia).

204. Ottawa, Owen Beckner, C, Salmon Arm (BCHL).

205. Buffalo, Norwin Panocha, D, Eisbaren Berlin Jr. (Germany).

206. Washington (from Pittsburgh via San Jose), Antoine Keller, G, Geeve Jr. (Switzerland).

207. Ottawa (from Nashville), Vladimir Nikitin, G, Barys Nur-Sultan U20 (KAZ-U20).

208. Calgary, Axel Hurtig, D Rogle Jr. (Sweden).

209. New York Islanders, Denis Good Bogg, D, AIK Jr. (Sweden).

210. Winnipeg, Connor Lewis, RW, Kamloops (WHL).

211. Tampa Bay, Ethan Hay, C, Flint (OHL).

212. Seattle, Zaccharya Wisdom, RW, Cedar Rapids (USHL-Iowa).

213. Minnesota, James Clark, LW, Green Bay (USHL-Wiscosin).

214. Boston (from Los Angeles), Casper Nassen, RW, Vasteras Jr. (Sweden).

215. Ottawa (from New York Rangers), Nicholas Vantassel, RW, Green Bay (USHL-Wisconsin).

216. Edmonton, Matt Copoi, C, Merimack (NCAA).

217. Pittsburgh (from Toronto), Emil Jarventie, LW, Ilves Jr. (Finland).

218. Nashville (from New Jersey), Aiden Fink, RW, Brooks (AJHL).

219. Colorado, Maros Jedlicka, C, Zvolen (SVK).

220. Boston, Kristian Kostadinski, D, Frolunda Jr. (Sweden).

221. Dallas, Sebastian Bradshaw, LW, Elite Hockey Academy (USA Hockey).

222. Carolina, Yego Velmakin, G, Voronezh (Russia-2).

223. Pittsburgh (from Florida), Kalle Kangas, D, Jokerit Jr. (Finland).

224. Columbus (from Vegas), Tyler Peddle, LW, Drummondville (QMJHL).