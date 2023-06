French Open Men's Champions

2023_Novak Djokovic

2022_Rafael Nadal

2021_Novak Djokovic

2020_Rafael Nadal

2019_Rafael Nadal

2018_Rafael Nadal

2017_Rafael Nadal

2016_Novak Djokovic

2015_Stan Wawrinka

2014_Rafael Nadal

2013_Rafael Nadal

2012_Rafael Nadal

2011_Rafael Nadal

2010_Rafael Nadal

2009_Roger Federer

2008_Rafael Nadal

2007_Rafael Nadal

2006_Rafael Nadal

2005_Rafael Nadal

2004_Gaston Gaudio

2003_Juan Carlos Ferrero

2002_Albert Costa

2001_Gustavo Kuerten

2000_Gustavo Kuerten

1999_Andre Agassi

1998_Carlos Moya

1997_Gustavo Kuerten

1996_Yevgeny Kafelnikov

1995_Thomas Muster

1994_Sergi Bruguera

1993_Sergi Bruguera

1992_Jim Courier

1991_Jim Courier

1990_Andres Gomez

1989_Michael Chang

1988_Mats Wilander

1987_Ivan Lendl

1986_Ivan Lendl

1985_Mats Wilander

1984_Ivan Lendl

1983_Yannick Noah

1982_Mats Wilander

1981_Bjorn Borg

1980_Bjorn Borg

1979_Bjorn Borg

1978_Bjorn Borg

1977_Guillermo Vilas

1976_Adriano Panatta

1975_Bjorn Borg

1974_Bjorn Borg

1973_Ilie Nastase

1972_Andres Gimeno

1971_Jan Kodes

1970_Jan Kodes

1969_Rod Laver

1968_Ken Rosewall

1967_Roy Emerson

1966_Tony Roche

1965_Fred Stolle

1964_Manolo Santana

1963_Roy Emerson

1962_Rod Laver

1961_Manolo Santana

1960_Nicola Pietrangeli

1959_Nicola Pietrangeli

1958_Mervyn Rose

1957_Sven Davidson

1956_Lew Hoad

1955_Tony Trabert

1954_Tony Trabert

1953_Ken Rosewall

1952_Jaroslav Drobny

1951_Jaroslav Drobny

1950_Budge Patty

1949_Frank Parker

1948_Frank Parker

1947_Joszef Asboth

1946_Marcel Bernard

1940-45_No tournament, World War II

1939_Don McNeill

1938_Don Budge

1937_Henner Henkel

1936_Gottfried von Cramm

1935_Fred Perry

1934_Gottfried von Cramm

1933_Jack Crawford

1932_Henri Cochet

1931_Jean Borotra

1930_Henri Cochet

1929_Rene Lacoste

1928_Henri Cochet

1927_Rene Lacoste

1926_Henri Cochet

1925_Rene Lacoste

NOTE: Before 1925, the French Open was restricted to French players.